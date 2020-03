Danneggiamenti e furti, Tavolo sulla Sicurezza ad Albenga. Tomatis: “In piena emergenza episodi intollerabili”

Albenga. Questa mattina, su richiesta del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, si è tenuto il Tavolo della Sicurezza in videoconferenza. Hanno partecipato all’incontro: il Prefetto Antonio Cananà, il Comandante Provinciale dei Carabinieri il Colonnello Federico Reginato, il Questore di Savona la dott.ssa Giannina Roatta, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza il Colonnello Giovanni Palma e, per rappresentare la situazione di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis e il Comandante della Polizia Locale Enzo Montan.

La richiesta del Tavolo della Sicurezza nasce in particolare da alcuni episodi che si sono verificati nei giorni scorsi nella Città delle Torri. Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio il Signor Prefetto per la tempestività con la quale ha convocato il tavolo della sicurezza che ho chiesto ben conscio del fatto che gli episodi che si sono verificati nella nostra città, se presi singolarmente, non giustificherebbero la mia richiesta”.

... » Leggi tutto