La denuncia: «Mio marito 40enne in isolamento a casa sta male ma nessuno vuole venire a fargli le iniezioni»

Sanremo. Una donna residente nei dintorni di Sanremo racconta la sua odissea: il marito 40nne è a casa in isolamento e sta male. Gli è stata somministrata una terapia da effettuare a domicilio per via intramuscolare ma non si trova nessuno disposto ad andare al capezzale del malato a fargli le iniezioni.

«Dopo due giorni di telefonate -scrive la donna – alla Regione, alla direzione sanitaria dell’Ospedale di Sanremo, mi rivolgo a voi per vedere se potete darmi una mano a risolvere il problema di mio marito che è a casa con polmonite interstiziale bilaterale».

... » Leggi tutto