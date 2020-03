Con grande affetto vogliamo condividere questo momento di gioia in un brutto periodo, in cui purtroppo non siamo riusciti a godere a pieno del magnifico momento.

Vogliamo fare i migliori auguri alla Dottoressa in lingue e culture moderne Arianna Bologna, laureatasi mercoledì in collegamento con l’Università di Genova con il punteggio di 106/110.

