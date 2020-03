Solidarietà ai tempi del coronavirus, i ringraziamenti della Croce Rossa Italiana di Imperia

Imperia. Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Imperia in questi giorni difficili continua a ricevere solidarietà e aiuti per far fronte all’emergenza Covid-19, per questo motivo ha deciso di fare alcuni ringraziamenti:

«Il presidente Giuseppe Giannattasio insieme al consiglio direttivo, i dipendenti e a tutti i volontari del comitato della Croce Rossa Italiana di Imperia vogliono ringraziare l’associazione “Il Cuore di Martina – Onlus” e la Confraternita di San Martino per il generoso contributo che ci hanno erogato per far fronte all’acquisto delle attrezzature e mezzi necessari per garantire l’assistenza in sicurezza nell’emergenza del coronavirus.

... » Leggi tutto