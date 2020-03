Agricoltura e pesca, dal Pd emendamenti e richieste per stanziamenti non inferiori a 800 milioni di euro

Liguria. “Come avevo anticipato nelle scorse ore, sono stati formalmente presentati al Senato dal Pd sia l’emendamento normativo all’articolo 78 del decreto legge 17 e sia un importante ordine del giorno per impegnare il Governo a stanziare nel prossimo decreto legge somme non inferiori a 800 milioni di euro a sostegno del settore agricolo e della pesca”. Lo annucia Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati.

“Da un lato, confermando gli importanti stanziamenti e quanto di utile già previsto dal decreto in favore del settore, si vuole modificare subito l’art. 78 del DL all’esame dell’aula del Senato, introducendo la definizione di evento eccezionale a Covid 19 ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per consentire la risarcibilità dei danni alle produzioni agricole anche attraverso le procedure previste dal decreto legislativo numero 102 del 29 marzo 2004. Dall’altro si chiede un impegno formale al Governo a provvedere, nel primo provvedimento utile, allo stanziamento di adeguate risorse, comunque in misura non inferiore a 800 milioni di euro, al fine di incentivare la prosecuzione delle attività delle imprese florovivaistiche attraverso: l’istituzione di un fondo o di una misura equivalente, con un’adeguata dotazione di risorse, per compensare le spese sostenute per la produzione e la mancata vendita e lo smaltimento del prodotto invenduto per il periodo febbraio 2020-settembre 2020; estendere il cosiddeetto ‘bonus verde’, di cui alla legge numero 205 del 27 dicembre 2017, anche per l’anno 2021 aumentando l’importo massimo ammissibile da 5.000 a 10.000 euro”.

... » Leggi tutto