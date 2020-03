Albenga, Porro (Lega): “Nessuna campagna elettorale, condividiamo paure e ansie dei cittadini”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica della Lega di Albenga all’attacco sferrato dall’amministrazione comunale del sindaco Riccardo Tomatis, che ha accusato i rappresentanti del centro-destra di “vivere una campagna elettorale perpetua e non hanno ancora capito che il bene comune passa dalla responsabilità di porre in atto politiche serie e non di propaganda perenne”.

Il consigliere comunale e segretario ingauno del Carroccio, Cristina Porro, afferma: “Come consigliere comunale, ma prima ancora come cittadina di Albenga, sono davvero amareggiata della reazione del sindaco alla richiesta delle opposizioni di tenere un consiglio comunale straordinario per fare il punto di questa drammatica situazione e per programmare i possibili primi interventi per aiutare gli albenganesi, i nostri commercianti che giustamente e quotidianamente chiedono aiuto, consigli e delucidazioni. Nessuno va lasciato indietro, lo ha detto anche il presidente della Repubblica. La nostra non è campagna elettorale, ma semplicemente voler condividere con questa amministrazione le paure e le ansie dei cittadini. Noi, come tutti, siamo colpiti dall’emergenza Coronavirus e siamo spaventati dalle sue conseguenze nell’immediato e nel prossimo futuro. Spiace che l’amministrazione non condivida questi timori e pensi di poter fare da sé. Ma forse, come già per la sicurezza, siamo noi ad avere un’errata percezione del problema”.

