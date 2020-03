Coronavirus, balneari: “La sospensione dei tributi locali sia obbligatoria, non solo facoltativa”

Liguria. “Dalle indiscrezioni ricavabili dalle bozze informali in circolazione sui contenuti del prossimo decreto legge di aprile, il Governo si limiterebbe, solo, a fornire la facoltà agli enti locali di sospendere il pagamento dei tributi locali (Tari, Imu, ecc.) fino e non oltre il 30 novembre di quest’anno”. Lo afferma Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

“Se questa disposizione dovesse trovare conferma – continua il presidente del S.I.B. – è bene che si sappia fin d’ora, per la nostra categoria è inaccettabile e inutile. Inaccettabile perché sarebbe facoltativa e non obbligatoria per gli Enti locali, con inevitabili e ingiuste disparità di trattamento fra aziende che operano nei diversi territori”.

... » Leggi tutto