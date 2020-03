Coronavirus e conseguenze sui minori, intervista allo psicologo Roberto Ravera

Sanremo. Quali ripercussioni potrà avere l’obbligo di rimanere in casa sulla psicologia dei bambini? Cosa sta succedendo in Africa e perché quest’emergenza si può paragonare a quella vissuta nel continente con Ebola? Questi e altri i temi dell’intervista di oggi con il primario di psicologia dell’Asl1 Imperiese e presidente di FHM Italia Roberto Ravera.

Questo momento di confronto, che potete riascoltare integralmente nel video allegato, è nato da una riflessione, condivisa sui propri social, che il medico sanremese ha diffuso questa mattina. Parole che abbiamo cercato di tradurre per i lettori nella videointervista che si apre con gli aspetti legati alle difficoltà vissute da genitori e figli in questo periodo di “confino obbligato” in casa, per poi passare all’Africa, dove da anni il dottor Ravera opera per la costruzione di strutture di accoglienza e cura dei traumi vissuti dai bambini del continente.

