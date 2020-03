Coronavirus, il consigliere regionale De Paoli devolve parte dello stipendio ai liguri in difficoltà

Liguria. “Ieri Papa Francesco ha ammonito che la gente comincia ad avere fame. Nel nostro Paese si sono anche viste in Tv scene di alcuni assalti ai supermercati, banche e i servizi italiani hanno avvertito di possibili tumulti. Pertanto, se è bene continuare a donare agli ospedali e alle altre organizzazioni sanitarie in prima linea contro il coronavirus, stante l’inefficienza e l’incapacità del Governo a fronteggiare l’emergenza economica e sociale, oggi occorre fare qualcosa anche per le famiglie in difficoltà”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Giovanni De Paoli (Lega), che ha voluto fare un gesto concreto per aiutare gli altri.

... » Leggi tutto