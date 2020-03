Coronavirus, il premier Conte: “400 milioni ai Comuni per distribuire cibo o buoni spesa”

Roma. Il governo ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale. A questi si aggiungono altri 400 milioni che saranno destinati, in particolare, ad aiutare quei cittadini che in questi giorni di emergenza «non hanno soldi per fare la spesa». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una diretta tv e sui social. I fondi potranno essere usati attraverso buoni spesa o direttamente per la fornitura di beni di prima necessità.

Il premier all’inizio della conferenza stampa ha voluto ricordare che oggi sono state superate le 10 mila vittime a livello nazionale: “Una ferita che non potremo mai dimenticare” ha detto Conte. “Ma oggi di fronte a tanta gente che soffre sia psicologicamente perché non siamo abituati a stare in casa sia materialmente volevamo dare un segno della presenza dello Stato”.

