Coronavirus, il volume “Proteggimi Ovunque” sostiene la raccolta fondi per la Cri di Loano

Loano. Un libro per aiutare la Croce Rossa di Loano. La Pro Loco di Loano e l’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune hanno deciso di donare al comitato loanese della Cri 100 copie del libro “Proteggimi Ovunque” di Alessandro Gimelli e Luca Berto.

Il volume è stato realizzato nel 2018 con il contributo ed il patrocinio del Comune di Loano e di Pro Loco Loano: “In origine – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore Remo Zaccaria – i proventi della vendita del libro erano destinati all’acquisto di attrezzature e strumentazioni da donare all’Unità Spinale del Santa Corona di Pietra Ligure diretta dal dottor Antonino Massone. Vista l’emergenza che il nostro paese sta attraversando e anche e soprattutto in considerazione dell’enorme sforzo messo in atto dal comitato di Loano della Croce Rossa in questo frangente, gli autori (d’accordo con il dottor Massone, l’amministrazione e Pro Loco) hanno deciso di donare alcune decine di copie del volume alla Cri: queste potranno essere utilizzate per sostenere la raccolta fondi attivata qualche giorno e volta a coprire i costi dei presidi sanitari utilizzati dai volontari durante l’emergenza coronavirus”.

