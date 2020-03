Coronavirus, la musica arriva a domicilio con “Varazze Continua a Suonare”

Varazze. In questo periodo in cui ognuno di noi deve mantenere la distanza di un metro dall’altro per evitare il contagio e la diffusione del Coronavirus c’è qualcosa che non si può fermare e non ha barriere: la musica. Vediamo infatti concerti in streaming, dirette sui diversi social network e iniziative online per combattere la solitudine ad opera dei grandi artisti e anche Varazze, patria di musicisti, non poteva essere da meno.

Per questo nasce “Varazze Continua a Suonare”, un progetto che vedrà esibirsi da giovedì 2 aprile con un video musicale sulla pagina Facebook della Città di Varazze non solo gli artisti di origini varazzini ma anche tutti coloro che si sono esibiti nella città.

