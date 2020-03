Coronavirus, le minoranze di Spotorno: “Tutelare anziani ed operatori delle case di riposo”

Spotorno. Prendere, senza ulteriori indugi, i necessari provvedimenti a tutela degli anziani e degli operatori interni delle case di riposo. E’ questa la richiesta che arriva dai consiglieri di minoranza Franco Bonasera e Massimo Spiga (Spotorno che vorrei), Matteo Marcernaro (Spotorno nel cuore) e Francesco Riccobene (Adesso Spotorno).

“Il Covid-19 miete vittime fra gli anziani e si insinua nelle case di riposo mettendo a rischio la vita di tanti ospiti la cui condizione di vita è spesso precaria. L‘esperienza italiana, e non solo, di questi giorni mette in allarme le strutture para-sanitarie che non sarebbero in grado, come dimostrato dai casi conclamati, di arginare eventuali contagi mettendo a rischio l‘incolumità degli ospiti con basse difese immunitarie”.

