Coronavirus, medici di famiglia nelle case dei pazienti positivi? Italia Viva: “Una follia”

Liguria. “Le affermazioni del presidente Toti che chiede un maggiore sacrificio dei medici famiglia per curare i pazienti a casa sono gravi. È la giunta regionale che deve organizzare, come abbiamo proposto noi di Italia Viva, una task force che si occupi sul territorio dei pazienti positivi al Covid-19. Questo compito non può essere demandato ai medici di famiglia in autogestione. In questa emergenza i medici di famiglia hanno pagato molto in termini di vite umane”.

Lo affermano i consiglieri regionali di Italia Viva Juri Michelucci e Valter Ferrando.

