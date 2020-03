Coronavirus, Toti: “Nessuno vuole mandare al macello i medici, in arrivo un mln di mascherine”

Liguria. “Nessuno vuole mandare al macello i medici di famiglia che stanno facendo uno sforzo eroico in questa emergenza sanitaria, ho semplicemente rivolto un appello per essere presenti e aiutare ancora di più secondo le proprie possibilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della consueta diretta Facebook per fare il punto sulla situazione legata al Covid-19.

“I medici di famiglia devono poter snellire il carico sanitario attualmente in atto, ovviamente senza alcun rischio e secondo le misure di prevenzione sanitaria previste. Nessuno chiede i miracoli, ma la loro presenza h24 è essenziale in questa fase di assistenza e aiuto ai pazienti e alla popolazione”.

