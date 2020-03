Earth Hour, i Verdi savonesi fanno il punto sull’ambiente ligure: “Biodiversità minacciata”

Liguria. “In questa giornata siamo preoccupati non solo per i problemi legati al riscaldamento globale, ma anche per la ‘biodiversità’ minacciata proprio in Liguria dove è rappresentata in modo così importante perchè garantisce il valore delle produzioni agrarie, la varietà genetica e quella degli ecosistemi. Un patrimonio naturale garanzia di sviluppo sostenibile: dalla stabilizzazione del clima, al contrasto del dissesto idrogeologico, al mantenimento dei suolo fertili. La riduzione delle aree protette non favorirà l’agricoltura, ma, al contrario, amplierà le cementificazioni e la caccia, in controtendenza rispetto a tutte le politiche di tutela ambientale promosse in Italia e in Europa”. Lo dice il portavoce dei Verdi della provincia di Savona, Gabriello Castellazzi, nel giorno della “Earth Hour”.

Il 28 marzo si celebra la “Earth Hour”, un “inno collettivo alla bellezza e alla fragilità della terra. La ‘Ora della Terra’ è proclamata dal Wwf che organizza una grande mobilitazione internazionale mirata a incrementare la consapevolezza di tutti sul valore della natura e della biodiversità. Dalle 20.30 in tutta Italia tanti eventi accompagneranno l’ora di spegnimento delle luci su monumenti e luoghi simbolo e, in seguito alla giusta proibizione di riunioni pubbliche causa coronavirus, le manifestazioni in piazza saranno sostituite da incontri su canali web e social con contributi musicali di noti artisti”.

