Grande distribuzione chiusa alla domenica pomeriggio, sindacati: “Primo passo, ma serve rispetto orari e sicurezza sanitaria”

“La Uiltucs della Liguria apprende che il presidente Toti e l’assessore Benveduti hanno previsto, anche grazie alle nostre richieste, la chiusura domenicale e pomeridiana delle attività commerciali legate all’alimentare. Bene, questa è una prima risposta ma occorre fare di più assicurando alle lavoratrici e ai lavoratori il rispetto dell’orario previsto dal contratto nazionale del commercio, ovvero 40 ore settimanali e non di più, con gli stacchi e i giorni di riposo come dettato dagli accordi e normative di legge”.

“Purtroppo oggi, al tempo del coronavirus, assistiamo a qualcosa che non ha precedenti – spiega Serri, segretario generale Uiltucs Liguria – Alcuni addetti hanno denunciato il superamento delle loro ore settimanaleli che, in alcuni casi, hanno sfiorato le 60 e anche le 70 ore. Cose da pazzi. Con l’emergenza in atto, quindi con l’Italia ferma a casa, almeno per quanto riguarda le attività non essenziali, questo non ha quasi più senso. Nel commercio alimentare, allo stato attuale, non esistono più i giorni della settimana tradizionali. Ovvero, un giorno e uguale all’altro, quindi vanno rispettati in primis stacchi e riposi. Fermarsi la domenica pomeriggio rappresenta un pannicello caldo in questo contesto”.

