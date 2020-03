Imperia, paziente positivo al Covid -19 alla clinica Sant’Anna

Imperia. Primo caso di positività al Covid-19 anche alla clinica Sant’Anna del capoluogo. Si tratta di un degente che dopo aver accusato i sintomi era stato ricoverato in ospedale e sottoposto al tampone risultato negativo e, quindi, rimandato in clinica. La seconda tamponatura è risultata, però, positiva. Un altro caso sospetto è stato sottoposto a tampone.

La casa di cura del capoluogo era stata tra le prime ad adottare le contromisure per quanto riguarda le visite dei parenti e le precauzioni compatibilmente con l’arrivo col contagocce come in tutte le strutture e case di riposo della provincia dei dispositivi di protezione.

... » Leggi tutto