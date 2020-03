Mascherine, infermiera del Santa Corona raggirata da truffatori seriali: “Ho perso quasi uno stipendio…”

Pietra Ligure. Nonostante i turni infiniti per l’emergenza sanitaria una infermiera del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, con 29 anni di servizio alle spalle, ha voluto lo stesso aiutare colleghi e personale ospedaliero per avere una scorta di dispositivi di protezione individuale in caso di necessità, considerata la difficile situazione.

Tutto nasce da un annuncio su Facebook inserito da una sua collega che chiedeva aiuto per avere ulteriori mascherine e materiali di sicurezza sanitaria. Al post arrivano i primi commenti e poi un annuncio di vendita che parlava di un set di mascherine pronte per essere consegnate il giorno seguente all’ordinativo, 300 mascherine FFP3 a 2 euro l’una.

