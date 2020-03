Otto ore di sciopero alla Piaggio di Villanova, i sindacati: “Salute di lavoratori e familiari viene prima di tutto”

Villanova d’Albenga. Le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per lunedì 30 marzo uno sciopero di otto ore dei lavoratori dello stabilimento di Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga.

“Il decreto del Governo ha consentito le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa comprendendole tra quelle ritenute di rilevanza strategica per l’economia nazionale previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente – ricordano i sindacati – Per tale motivo lo scorso 22 marzo le segreterie territoriali hanno scritto al Prefetto chiedendo di sospendere le attività fino al 3 aprile (data attualmente indicata quale termine delle misure dei decreti in vigore) data la straordinaria gravità della situazione nonché le fortissime e più che legittime apprensioni dei lavoratori”.

