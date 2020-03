Pieve di Teco, il sindaco Alessandri rende omaggio al cippo del partigiano Baletta: «Solo, avvolto da un incredibile silenzio»

Pieve di Teco. «Stamattina, come ogni anno in questo giorno, ho indossato la fascia tricolore e, con un mazzo di fiori di campo appena colti, sono andato al cippo che ricorda Roberto Di Ferro, nome di battaglia “Baletta”, nell’anniversario della sua fucilazione». Lo scrive il sindaco Alessandro Alessandri nella pagina Facebook del Comune.

«Ero solo, avvolto da un incredibile silenzio. Non c’erano le bandiere. Non c’erano i familiari, gli amici. Non c’erano le istituzioni che solitamente presenziano. C’era solo un sindaco che in tempi difficili ha voluto caparbiamente non dimenticare e portare testimonianza, a nome suo e della comunità che rappresenta, a chi ha immolato la sua vita per la nostra libertà. Per il nostro benessere», prosegue Alessandri.

