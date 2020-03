Premier Conte, 4,3 miliardi ai Comuni. Diretta straordinaria da Palazzo Chigi

Soldi ai Comuni da destinare a chi ha più bisogno. Ad annunciarlo, in una diretta straordinaria da Palazzo Chigi, è stato il premier Giuseppe Conte. Per l’esattezza si tratta di 4,3 miliardi di euro che serviranno alle amministrazioni locali più 400 milioni per comprare buoni spesa o beni di prima necessità per le persone segnalate dai servizi sociali.

I fondi sono stati ricavati per 4 miliardi dal fondo di solidarietà dei Comuni (un’anticipazione di cassa rispetto a quanto sarebbe dovuto essere elargito a maggio), mentre 400 milioni arrivano dalla protezione civile e serviranno per l’acquisto dei buoni mensa.

