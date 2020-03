Sanremo, Comune cerca risorse per l’emergenza. A rischio il Palasport

Sanremo. Risorse comunali per far fronte all’emergenza dettata dal coronavirus, qualora questa dovesse protrarsi per ancora altri mesi e dal governo non arrivassero risposte concrete ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Altre risorse, pubbliche, per quando sarà il momento della ritorno alla normalità, della ripresa, del rilancio. In un contesto difficile per le finanze di tutti i Comuni, Sanremo incluso, dove reperirle? Lo abbiamo chiesto ieri nella lunga intervista al sindaco Alberto Biancheri che, rispondendo a una nostra specifica domanda, ha affermato di stare pensando di sospendere l’iter di quella che è l’opera più importante progettata e approvata dalla sua amministrazione: il Palazzetto dello sport di Pian di Poma.

Perno del programma elettorale di Biancheri, il Palasport rappresenta con i suoi circa 15 milioni di euro di investimento pubblico (con la formula del leasing in costruendo), il progetto più ambizioso e più costoso che Palazzo Bellevue sta affrontando con le proprie forze economiche da almeno vent’anni. Altri progetti, come il restyling del Porto Vecchio, non fanno testo, venendo finanziati interamente con capitali privati.

