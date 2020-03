Alla Casa di riposo di Pontedassio ora attendono gli infermieri dell’Esercito

Pontedassio. Potrebbe sbloccarsi grazie all’arrivo di personale infermieristico dell’Esercito l’emergenza che si è creata alla casa di riposo di Pontedassio dove si è registrato un focolaio di Covid19 e manca il personale infermieristico.

In coincidenza con il diffondersi del virus tra i pazienti si è dimessa l’unica infermiera in servizio nella struttura e finora si sono rivelati vani vani gli appelli dello stesso sindaco del centro della valle Impero Ilvo Calzia che si è rivolto anche ad Emergency. Ora, da quanto trapela, mancherebbero solo alcune formalità di competenza della prefettura per il via libera alle divise grigioverdi in corsia per assistere gli anziani: una soluzione già adottata in altre regioni e in teoria, applicabile anche ad altre realtà assistenziali della Provincia che versano in estrema difficoltà.

