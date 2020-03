Coronavirus, sono 5 i decessi savonesi: altra giornata nera per la Liguria

Regione. Nell’emergenza continua, è un’altra giornata nera per la Liguria, e in particolare per la Provincia di Savona, dove, dopo i 3 di ieri, sono stati confermati altri 5 i decessi odierni legati a infezione da Coronavirus.

Nello specifico, nel presidio di Levante si registrano 3 decessi: uomo di 77 anni della provincia di Savona; uomo di 82 anni della provincia di Savona; uomo di 82 anni della provincia di Savona.

