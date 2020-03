Coronavirus, Toti: “Da lunedì potenziate squadre di medici per più tamponi e visite a casa”

Regione. “Da lunedì Alisa ha dato mandato ai direttori socio sanitari di rafforzare il servizio Gsat partendo con 7 squadre, una per distretto, che arriveranno a 9 e una squadra appositamente dedicata alle zone montane. Ai dipartimenti di prevenzione abbiamo anche dato mandato di aumentare le squadre sui tamponi utilizzando tutti i sanitari liberi da altri incarichi per raggiungere tutte le persone ai domicili. Ci sarà anche un potenziamento dei centralini per le telefonate”. Lo afferma il presidente Toti dopo la riunione con la task force per la gestione dell’emergenza coronavirus in Liguria. Il governatore ha poi fatto il punto su Facebook.

“La Liguria -ha detto Toti- è la regione che ha più posti di terapia intensiva in rapporto al numero di abitanti. I numeri del nostro piano incrementale per questa emergenza parlano chiaro: abbiamo 1072 posti di media intensità, 52 a breve si aggiungeranno; 183 posti di terapia intensiva, 93 di semi intensiva. È stato un lavoro straordinario, segno della dedizione di tutti quelli che lavorano, dai medici agli operai che allestiscono le sale di rianimazione. Aumenteranno ancora i posti letto, come purtroppo saranno ancora tanti quelli che avranno bisogno di un ricovero. Anche per questo abbiamo bisogno di incrementare anche l’assistenza sul territorio. Per questo a Genova abbiamo chiesto che da lunedì ogni distretto abbia una squadra Gsat che possa intervenire a sostegno di chi è a casa. Abbiamo chiesto anche agli uffici di prevenzione delle Asl di aumentare le squadre sul territorio. Stiamo organizzando anche un servizio telefonico sempre più efficiente”.

