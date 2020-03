Coronavirus, Toti: “Linea dei contagi piatta, continua l’emergenza”

Genova. “Il numero dei contagi continua a essere più basso dei primi giorni in termini percentuali: siamo arrivati ad un plateau della curva, ad un punto in cui la curva dei contagi è piatta. Speriamo si trasformi presto in una discesa. Rispetto a ieri le terapie intensiva non sono cresciute in modo così intenso, anche se 166 persone in terapia intensiva significa reggere uno sforzo molto alto per la sanità della nostra regione. La situazione rimane però molto complessa. Per questo abbiamo potenziato l’assistenza territoriale”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione legata al Coronavirus.

“Sta aumentando la nostra capacità diagnostica – prosegue Toti – stiamo partendo anche con i test sierologici, che sono già in corso sul personale sanitario, da domani verranno effettuati su ospiti e dipendenti Rsa, e poi si passerà ai donatori di sangue. Si tratta di campione importante per migliorare la nostra capacità previsionale sull’evoluzione dei contagi. Oggi sono stati effettuati quasi mille tamponi, ed arriveremo presto a superare questi numeri”.

