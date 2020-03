Insegnamento via web, replica alla lettera della studentessa liceale

Cara Francesca,

quale Dirigente del liceo che frequenti intendo esprimere la mia sincera comprensione e solidarietà per il malessere ed i timori che esprimi nella lettera che hai inteso rivolgere alla ministra Azzolina.

Tuttavia mi permetto di rilevare, anche a nome dei tuoi docenti, come le difficoltà evidenziate, non siano in alcun modo imputabili al corpo docente: l’istituto ha fatto appello a tutte le sue risorse, professionalità, strumenti; i tuoi insegnanti, anche quelli meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie, hanno frequentato la formazione organizzata dalla scuola per poter gestire in modo efficace le piattaforme digitali e le lezioni in remoto; si è cercato di calibrare i tempi delle lezioni in sincrono con le attività da svolgersi in modalità differita per evitare il sovraffaticamento dovuto ad una lunga esposizione al video terminale; con riunioni virtuali si è rimodulata la progettazione disciplinare declinandola sulle diverse forme e cadenze della didattica a distanza; si stanno esperendo diverse forme di restituzione delle consegne per garantire una assidua interlocuzione tra docenti e discenti che, sia pur in forma surrogata, possa sostituire il dialogo scolastico e tanto altro ancora.

