“La Croce Bianca Imperia sconfigge il coronavirus”, concorso di disegno per bambini

Imperia. La Croce Bianca cittadina ha indetto un concorso di disegno dal titolo “La Croce Bianca Imperia sconfigge il coronavirus” per bambini dai 3 ai 10 anni. L’idea, nata dal gruppo giovani della pubblica assitenza, guidato da Micol e Fabio, che hanno pensato a un’attività per tutti i bambini che in queste particolari circostanze, sono forzatamente a casa con le loro famiglie.

“Il concorso sarà diviso in tre categorie sula base dell’età dei partecipanti: dai 3 ai 5 anni, dai 5 anni agli 8 anni dagli 8 anni ai 10 anni, l’obiettivo sarà quello di disegnare i nostri volontari intenti a sconfiggere il virus, spiegano gli organizzatori.

I disegni dovranno essere inviati via mail all’indirizzo gruppogiovani@crocebiancaimperia.org: l’invito è quello di fotografare il disegno su di uno sfondo bianco per visualizzarlo al meglio.

