Mascherine, la dirigenza di Tpl Linea: “Si è fatto tutto il possibile, fuori luogo le affermazioni della Rsu”

Savona. Tpl Linea, attraverso le parole della presidente Simona Sacone e dell direttore generale Giovanni Ferrari Barusso, interviene in merito alla questione legata alle mascherine di protezione, in questo delicato periodo legato all’emergenza Coronavirus.

“Le mascherine per gli autisti non sono necessarie né previste dai protocolli di sicurezza fino ad ora adottati dalle autorità – spiegano -. Nonostante ciò Tpl Linea, fin dall’inizio dell’emergenza, ha ricercato sul mercato tali dispositivi acquistando, appena reperiti, gli unici disponibili al momento. Lamentarsi per la mancanza o l’inadeguatezza delle mascherine denota quindi da parte delle rappresentanze sindacali quanto meno una scarsa fantasia o di non conoscere la realtà che sta attraversando il nostro Paese”.

... » Leggi tutto