Regione, ok di Coop a richieste Governo: “Pronti a potenziare buoni spesa per famiglie in difficoltà”

Regione. Coop ha annunciato la disponibilità immediata ad aderisce alla richiesta del Governo, potenziando i buoni spesa per le famiglie in difficoltà.

“Aderiamo alla richiesta avanzata dal Governo e siamo disponibili a incrementare con un ulteriore sconto i buoni messi a disposizione dai Comuni per le famiglie in difficoltà economica. Chiediamo l’apertura di un tavolo di lavoro con i soggetti interessati dove definire misure applicative in tempi rapidi e omogenee su tutto il territorio nazionale”, – hanno fatto sapere da Coop.

... » Leggi tutto