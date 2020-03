Sara Meloni corre veloce anche in casa: prima nella VirtualRunRivieraRun

Borghetto Santo Spirito. In questi giorni di quarantena forzata, gli sportivi cercano di mantenere un buon livello di forma nonostante difficoltà oggettive, legate all’impossibilità di frequentare gli impianti e alle limitazioni, quali i 200 metri di distanza dalla propria abitazione che devono rispettare i podisti.

Una soluzione per tenersi in forma è il tapis roulant; non offre le stesse sensazioni della corsa su strada, ma è una valida alternativa per gli allenamenti. Ed è proprio grazie al nastro per la corsa che questa mattina si è svolta una sorta di gara a distanza, la VirtualRunRivieraRun.

