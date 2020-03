Savona, la Polleria Cri e Mauri lancia la spesa sospesa per aiutare le persone in difficoltà

Savona. Gli effetti dell’epidemia di Coronavirus iniziano a farsi sentire anche sul piano economico; numerose persone rischiano di essere colpite al punto da non avere le disponibilità per i bisogni primari.

In questo periodo difficile, spicca l’iniziativa di un esercizio commerciale di Savona, la Polleria Cri e Mauri. Prima in provincia, l’attività sita in corso Tardy e Benech ha lanciato la spesa sospesa. L’obiettivo è aiutare chi ha realmente bisogno, permettendogli di acquistare i generi alimentari.

