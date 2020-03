Albenga, il centro-destra chiede le dimissioni del sindaco. La maggioranza: “Attacco vergognoso”

Albenga. “Sindaco, siamo tutti con te”. Lo affermano i membri della giunta ed i consiglieri di maggioranza di Albenga di fronte all’attacco sferrato dai gruppi di centro-destra al primo cittadino Riccardo Tomatis, invitato a “dimettersi per inadeguatezza”.

I gruppi di minoranza ritengono che Tomatis non abbia gestito in maniera corretta i decessi verificatisi negli ultimi giorni all’interno dell’istituto Trincheri ed eventualmente correlati al coronavirus e che perciò debba lasciare il proprio incarico. Accuse e ipotesi che scatenano la rabbia dei colleghi di maggioranza del sindaco: “Leggiamo con estrema amarezza le parole inqualificabili che Ciangherotti, a quanto sembra seguito da tutta la minoranza a meno di auspicabili prese di distanza, ha espresso nei confronti del sindaco della città di Albenga Riccardo Tomatis. Arrivare a sostenere che grazie al sindaco al Trincheri l’eutanasia è una realtà è talmente squallido che non meriterebbe particolari risposte se non una: vergogna”.

