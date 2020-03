Andora, Nicolini sul decreto Conte: “Annunciati soldi già presenti nel bilanci dei Comuni”

Andora. L’assessore al bilancio del Comune di Andora, Fabio Nicolini, ha appena portato all’approvazione del consiglio comunale il bilancio e ha ben presente di quali somme già dispone il comune per i suoi cittadini. Non teme smentita nel voler ridimensionare a gran voce i toni con cui è stato annunciato il decreto sui fondi solidarietà 2020.

“La mia non è una polemica politica, ma una constatazione in base ai numeri con i quali, giornalmente, lavoro. Se poi me ne sono accorto io, piccolo assessore di un comune di 7.500 anime, non capisco come non siano potuti giungere alle stesse conclusioni i membri del governo. C’è quasi da sperare che ci fosse della ‘furbizia politica’ (fuori luogo considerando che molte persone lottano per vivere, molti hanno parenti malati che non possono vedere e molti stanno combattendo a casa contro questo virus) nelle dichiarazioni del presidente del consiglio del 28 marzo perché altrimenti sarebbe un’incompetenza veramente preoccupante – esordisce Nicolini – Ieri ho potuto leggere quello che il presidente Conte ha presentato agli italiani come un nuovo decreto con 4 miliardi e 300 milioni per i Comuni. In realtà il Governo non ha aggiunto un solo euro dei 4 miliardi annunciati (salvo una piccola quota per la spesa alimentare) ma si è limitato a pagare con un anticipo di qualche mese ai Comuni alcune quote del fondo di solidarietà comunale che erano già tutte nei bilanci dei Comuni. In altri termini, i famosi 4 miliardi sono i soldi ordinari che già ci devono dare (e che peraltro sono sempre meno) e che altro non sono che soldi dei cittadini. Per il nostro comune quest’anno aumenta ancora la contribuzione ovvero ciò che diamo allo stato del nostro gettito, passando da 3.381.602,97 di euro a 3.383.570,28 di euro)”.

... » Leggi tutto