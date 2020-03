Ceriale, la minoranza scrive al sindaco: “Sostenere le attività economiche e le fasce deboli della popolazione”

Ceriale. Iniziative per “sostenere le attività economiche e produttive locali nonché le fasce più deboli che stanno subendo un grave pregiudizio dalla crisi economica connessa all’epidemia Covid-19 in corso”. E’ questa la richiesta che consiglieri del gruppo “Uniti per Ceriale” Antonello Mazzone, Valeria Cammarata e Fabrizio Dani avanzano al sindaco Luigi Romano in una lettera aperta a lui indirizzata.

I consiglieri chiedono in particolare “il ritiro del bilancio preventivo di cui la maggioranza ha avviato l’iter di approvazione, in quanto esso risulta essere stato redatto sulla scorta dei bilanci degli anni precedenti, pertanto, in una logica impositiva, che mira al pagamento di tasse ed imposte da parte di cittadini, anzi inasprendo per l’anno in corso alcune aliquote (vedi rifiuti urbani e Imu per attività agricole). Per formulare un documento di programmazione economica finanziaria idoneo ad affrontare le circostanze in cui ci troviamo risulta necessario avere una diversa visione e una capacità di organizzare il bilancio in modo differente e strutturato su due linee operative. La prima che preveda il rinvio e la riduzione di tasse e imposte comunali, in particolare una rivisitazione sostanziale dei canoni di suolo pubblico, delle tasse sui rifiuti e quelle sulle affissioni, nonché l’Imu. La seconda che preveda i mezzi e le modalità per consentire l’attuazione di una politica di rilancio che deve trovare una propulsione forte e decisa da parte del Comune con iniziative mirate al riavvio delle attività economiche produttive e turistiche e alla salvaguardia delle fasce sociali più deboli che si troveranno maggiormente colpite”.

