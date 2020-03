Coop Liguria sperimenta a “Il Gabbiano” l’accesso al punto vendita con prenotazione online o telefonica

Savona. Per tutelare ancora meglio la sicurezza di soci, consumatori e personale, riducendo le code che in questi giorni si formano all’ingresso dei punti vendita per la necessità di contingentare gli accessi, l’Ipercoop “Il Gabbiano” di Savona sperimenta assieme a quello di Genova il nuovo servizio “CoD@Casa”, che permette di prenotare la fascia oraria nella quale ci si recherà a fare la spesa per pianificare meglio le presenze all’interno dell’ipermercato, garantendo il puntuale rispetto delle distanze di sicurezza.

La prenotazione può essere effettuata online oppure per telefono, al numero 010 9139400.

