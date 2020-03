Coronavirus, Coldiretti Liguria: “Nuove risorse in aiuto agli indigenti”

Regione. Con le misure restrittive per contenere il contagio e la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, si aggrava la situazione e aumenta il numero dei quasi 2,7 milioni di italiani, che sono costretti a chiedere aiuto per il cibo con la distribuzione di pacchi alimentari o nelle mense, di cui 66.580 (2% della popolazione ligure) solo in Liguria.

È quanto afferma Coldiretti Liguria sui crescenti problemi di ordine pubblico provocati dalle difficoltà economiche ed occupazionali causate dall’emergenza Coronavirus, per i quali importanti sono le misure varate dal Governo a sostegno delle categorie più deboli della popolazione. A livello nazionale ad essere in difficoltà sono quasi 113mila senza fissa dimora, oltre 225mila anziani sopra i 65 anni, e 455mila bambini di età inferiore ai 15 anni che ricevono aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) grazie ad associazioni come Banco Alimentare Roma, Banco delle opere di Carità, Caritas Italiana, Comunità di S. Egidio, Croce Rossa Italiana, Fondazione Banco Alimentare e Associazione Sempre Insieme per la Pace.

... » Leggi tutto