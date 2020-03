Coronavirus, la denuncia dei sindacati dei Vigili del Fuoco: «Colleghi pagano per fare tampone»

Genova. «A Genova i Vigili del Fuoco si pagano il tampone per riuscire a capire se sono affetti da Coronavirus. Non bastano le tante le pacche sulle spalle per risolvere i problemi che le comunità lavorative impegnate nel soccorso stanno vivendo». La denuncia arriva dall’Unione Sindacale di Base nazionale dei Vigili del Fuoco.

«Il Coronavirus nei Vigili del Fuoco, proprio in queste ore, mette allo scoperto le inadempienze e incapacità gestionali della dirigenza che dovrebbe vigilare, controllare ininterrottamente lo stato di salute dei lavoratori, oggi più esposti che mai che assicurano un servizio no-stop alla popolazione – si legge in una nota –. Nessun tampone ai Vigili del Fuoco fatto di routine, nessun tampone ai Sanitari, nessun tampone ai Lavoratori che svolgono attività strategiche per il paese, nessun tampone agli ammalati a casa con sintomatologie riconducibili al Covid-19».

