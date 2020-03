Coronavirus, la proposta di Michelucci (Italia Viva): “Rinviare a giugno il pagamento del bollo auto di aprile”

Regione. “Chiedo al presidente Toti la proroga a giugno del pagamento del bollo auto, in scadenza ad aprile, senza sanzioni per il ritardo del pagamento sull’onda di quanto è stato fatto nella vicina Toscana”. E’ questa la richiesta che arriva dal consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci.

“Una proposta di buon senso che si unisce alle altre fatte in merito alle fasce di tariffazione agevolata per le utenze domestiche e al sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto”.

