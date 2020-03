Coronavirus, le scuole Rossello di Loano proseguono le lezioni online

Loano. Per adattarsi alla chiusura di tutte le scuole a causa del Coronavirus, la direttrice e gli insegnanti delle scuole di infanzia e primaria Rossello di Loano si sono attivate per svolgere le lezioni e le varie attività didattiche online.

La tecnologia, che in questo momento si dimostra l’alleato numero uno di genitori e insegnanti, permette di portare avanti le lezioni di inglese, di musica e di tutte le altre materie, come se si stesse svolgendo una vera e propria lezione in classe.

