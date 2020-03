Coronavirus, Movimento Verde Ligure shock: “Chiederemo giustizia per questo genocidio assistito”

Regione. “E’ necessario ora prendere una posizione netta nei confronti di una amministrazione in evidente difficolta’,non facilitata certamente ne’ dalla dirigenza nazione politica di riferimento ne’ da questo Stato sempre piu’ occupato a fare propaganda e sminuire l’evidenza. Purtroppo la gestione di questa emergenze è stata sotto tutti i punti di vista ‘leggera’ ed irresponsabile al limite del criminale”. Ad affermarlo, in una nota, è il referente regionale del Movimento Verde Liguria Christian Pintus.

Spiega l’esponente verde: “Ma ci sarà tempo per recriminare e chiedere giustizia verso tutti coloro che si sono resi, evidentemente, responsabili di un genocidio assistito. Oggi, finalmente, si inizia a capire cio’ che gia’ molti virologi paventavano.La mortalita’,viziata da numeri sottostimati, risulta da un calcolo dell’ISPI ,essere ben al di sotto degli annunci del mainstream ,sempre piu’ affamato di consenso, attestandosi ad un “misero”(perdonatemi l’espressione poco consona allo stato attuale ) 1,14%.Ogni giorno a mezzo stampa scopriamo sempre piu’ mancanze ed errori imperdonabili che sono soltanto conferma che l’amministrazione Toti non sia stata in grado, e non e’ tutt’ora, di rispondere alle esigenze sociali e sanitarie della nostra terra, che il modello lombardo è una effimera teoria nata sull’onda di una privatizzazione bipartisan sanitaria scellerata e insensata”.

... » Leggi tutto