Coronavirus, partito comunista al fianco dei sindacati per difendere i lavoratori dei supermercati

Liguria. “In queste settimane terribili caratterizzate dalla tremenda pandemia legata alla diffusione del virus Covid-19, tra i tanti lavoratori costretti a mettere a rischio la propria salute e, di conseguenza, quella dei propri cari, ci sono i dipendenti dei supermercati e in generale quelli di tutti i negozi di generi alimentari che si trovano in prima linea ma, a differenza di tante altre categorie di lavoratori, spesso non vengono presi in considerazione“.

A dichiararlo i membri del partito comunista italiano (Federazione di Savona, Genova e La Spezia) che continuano: “Nessuno sottolinea come in certe attività, nella maggior parte dei casi, gli orari di accesso al pubblico non siano cambiati e la maleducazione e l’inspiegabile necessità di accaparrarsi generi alimentari che porta alcuni clienti anche più volte nello stesso giorno nello stesso supermercato, non permetta spesso a questi lavoratori di avere un minimo di salvaguardia“.

