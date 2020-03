Coronavirus, Pd: «Bando per 300 alloggi in Liguria per personale sanitario, misura promossa da Governo»

Genova. «Ringraziamo il Dipartimento della Protezione civile e il commissario Borrelli per l’ordinanza che consente di mettere a disposizione, in Liguria, circa 300 alloggi, tra alberghi e hotel, per ospitare il personale sanitario che non può tornare nelle proprie abitazioni, a tutela di familiari e parenti. Alle strutture che offriranno la propria disponibilità verranno riconosciuti 35 euro al giorno oltre Iva per ciascuna stanza. Il bando, come ricorda la Giunta ligure, scade domani. Ci sarebbe piaciuto che la Regione, in quel clima di collaborazione istituzionale di cui si parla sempre, avesse riconosciuto che si tratta di un’iniziativa interamente ascrivibile al Governo e, in particolare, alla Protezione civile nazionale».

Lo dichiara il gruppo consigliare del Pd ligure.

