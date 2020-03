Coronavirus, Toti: “Non possiamo aspettare la fine dell’epidemia per tornare a lavorare”

Regione. “Prima o dopo questo paese dovrà tornare a lavorare, a produrre, ad avere una socialità normale. Non potremo aspettare la fine totale dell’epidemia che probabilmente durerà ancora un anno o due, finché non verrà trovato un vaccino”. È la presa di posizione di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, nei giorni in cui scadono i decreti con le misure ultra-restrittive del Governo per combattere il coronavirus.

