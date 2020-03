Decessi al Trincheri, in un documento l’ammissione del direttore sanitario: “Quanti morti per Coronavirus? I numeri suggeriscono tutti”

Albenga. “Non posso dimostrare quanti possano o meno essere deceduti per infezione da virus. I numeri ci potrebbero suggerire ‘tutti’”. È questa la clamorosa verità (e non è la sola) contenuta nella lettera firmata da Lucio Porcu, direttore sanitario dell’Istituto Domenico Trincheri di Albenga, finito nell’occhio del ciclone dopo l’inchiesta di IVG.it sulle oltre 20 morti (nel weekend si sarebbero aggiunti ulteriori decessi ai 18 comunicati lo scorso 28 marzo) avvenute a cavallo tra fine febbraio e i primi di marzo.

La nostra redazione, pur mantenendone anonime le identità, ma non senza verificare il ruolo degli intervistati, ha riportato tre diversi interventi da parte di altrettanti membri del personale, spaventati dall’alto numero dei decessi e dalla convinzione che “gli organi ufficiali non stessero dicendo la verità sulla situazione e sulle cause delle morti”.

