Emergenza coronavirus, a Sanremo una rete per aiutare chi è rimasto senza reddito

Sanremo. Si è tenuta questa mattina una riunione operativa con il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore Costanza Pireri, il dirigenti comunali alle finanze e ai servizi sociali, il segretario generale e gli uffici coinvolti per l’organizzazione e la gestione della distribuzione di aiuti alimentari per le persone che, rimaste senza reddito per via dell’emergenza coronavirus, si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà anche per quanto riguarda la possibilità di acquisto di generi di prima necessità come alimenti o farmaci.

AIUTI ECONOMICI PER LA SPESA

Agli aventi diritto, il Comune di Sanremo concederà una capacità di spesa di 30 euro a persona. Tale sussidio potrà essere rinnovato fino ad esaurimento del finanziamento statale. Qualora il beneficiario abbia in carico altri componenti della famiglia, la capacità di spesa sarà incrementata proporzionalmente (ad esempio una famiglia di 4 persone riceverà 120 euro per fare la spesa).

