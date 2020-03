Millesimo, affondo del vice sindaco sulle scelte del Governo: “Ma quali aiuti ai Comuni!”

Millesimo. “Con l’ordinanza 658, il Governo scarica sui Comuni, compreso il nostro, tutto il peso del disagio sociale e una responsabilità enorme. Quella di fronteggiare i cittadini impauriti che sono stati indotti a credere che i comuni siano stati coperti d’oro. Non è cosi”.

Il vice sindaco di Millesimo Francesco Garofano illustra le sue perplessità sulle manovre decise dal Governo in favore degli italiani maggiormente colpiti dalla crisi economica e sociale conseguente alla pandemia. “Aver mescolato, dal punto vista comunicativo, una misura ordinaria come l’anticipo del FSC con i 400 milioni per il bisogno alimentare è stata una scelta che rischia di mettere in difficoltà gli amministratori locali e gli uffici – prosegue Garofano – Queste due misure sono ben distinte e diverse tra loro. Infatti la liquidazione del FSC è una mera anticipazione. Sicuramente utile ma che riguarda soldi già in bilancio. Non sono quindi soldi nuovi, ma si tratta degli ordinari trasferimenti che annualmente lo Stato fa in favore dei Comuni e che sono già destinati ed impegnati per gli stipendi, le utenze ed altre spese correnti. Ciò significa che questo trasferimento, anche senza l’emergenza Covid-19, sarebbe comunque avvenuto, facendo appunto parte dell’ordinaria amministrazione”.

