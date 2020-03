Nei comuni savonesi raccolte fondi per dispositivi di protezione e sostegno alle persone in difficoltà

Provincia. Non si ferma la macchina della solidarietà per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus e ai suoi drammatici effetti sul tessuto economico e sociale del savonese.

Da molti comuni savonesi continuano le iniziative rivolte da un lato a sostenere sanitari, pubbliche assistenze, protezione civile e volontari impegnati in prima linea, così come dall’altro a aiutare le persone e le famiglie più in difficoltà per la situazione di crisi, sopratutto nei casi più estremi e dove i fondi stanziati dal Governo potrebbero non essere sufficienti.

... » Leggi tutto