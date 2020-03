Raccolta sangue, successo per l’iniziativa promossa da Avis e Coldiretti: “I liguri hanno risposto all’emergenza”

Regione. L’iniziativa “I fiori della riviera in prima linea per la raccolta di sangue” svoltasi la settimana scorsa in collaborazione tra AVIS e Coldiretti ha portato i suoi frutti… e fiori.

Per tutta la settimana infatti Coldiretti Liguria ha regalato ai Donatori di sangue bellissimi fiori e piante della Liguria per ringraziarli del loro prezioso gesto. I Donatori sono stati molti, e tutti molto contenti dell’inaspettato dono.

